Иваново, 9 ноября, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Строительство заключительного этапа Западного обхода города Иваново завершено, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ивановской области. 9 ноября движение по новой автодороге, соединяющей аэропорт с улицей Станкостроителей, открыли губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко. Новая дорога позволит пустить весь транзитный транспорт в направлении Владимира и Ярославля в обход областного центра.

Ivanovoobl.ru Новая автодорога. Иваново

«Этот участок очень важный в первую очередь для жителей города Иваново. Это вывод транзитного трафика из города, чтоб жить спокойнее было. Дорога хорошая, думаю, она покажет свою работу начиная с сегодняшнего дня. Благодарен строителям, которые работали на этом участке. И визуально, и по итогам промежуточного строительного контроля видим, что дорога построена на совесть. Это очень важно. На всех этапах уделено особое внимание качеству, чтобы эта дорога стояла долго», — сказал Игорь Костюченко.

Новая трасса имеет четыре полосы движения, две кольцевых развязки, на одной из которых установлена надпись «Иваново» из букв, стилизованных принтами знаменитых ивановских ситцев, установлены барьерные ограждения, интеллектуальная система управления освещением, пешеходные переходы, также для контроля ситуации на дороге работают пять комплексов фиксации нарушений ПДД, 12 камер видеонаблюдения.

Завершающий этап строительства западного обхода Иваново на участке аэропорт «Иваново» — ул. Станкостроителей длиной 2,8 км стартовал в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Расчетная интенсивность движения составляет 10 тысяч автомобилей в сутки. Общая стоимость строительства составила 708 млн рублей.