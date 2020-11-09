Вологда, 9 ноября, 2020, 16:23 — ИА Регнум. В Вологодской области растет число заболевших COVID-19, за последние сутки диагноз был поставлен 128 жителям региона. Об этом на брифинге сообщил глава региона Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам губернатора, в тяжелом состоянии находится 91 пациент, 65 человек — на кислородной терапии, 24 на аппаратах искусственной вентиляции легких.

«Мы видим стремительный рост госпитализированных в многопрофильные госпитали, количество тяжелых больных увеличивается, загрузка аппаратов ИВЛ тоже растет», — заявил глава региона.

Всего с начала пандемии в Вологодской области коронавирус был обнаружен у 8043 человек, 6170 из них выздлоровели, 74 скончались.