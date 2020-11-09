Назван общий дефицит государственного сектора в Польше
Варшава, 9 ноября, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Министерство финансов Польши опубликовало информацию, согласно которой дефицит государственного сектора в Польше по итогам 2-го квартала 2020 года составил 86,3 миллиарда злотых (22,6 миллиарда долларов США). Об этом передает Forsal.
«Дефицит государственного сектора во втором квартале 2020 года составил 86,3 миллиарда злотых (т.е. 16,4% ВВП). По сравнению со вторым кварталом прошлого года данный показатель ухудшился на 83,9 миллиарда злотых (на 16,0% от ВВП)», — говорится в сообщении.
В первом квартале 2020 года дефицит составил всего 14,7 миллиарда злотых (3,85 миллиардов долларов США), что составило 2,7% от ВВП республики.
Напомним, дефицит государственного сектора — это разница между ресурсами, которые были инвестированы в госпредприятия, и налогами, собранными с этих субъектов за определённый период (как правило за год).