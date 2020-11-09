Варшава, 9 ноября, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Министерство финансов Польши опубликовало информацию, согласно которой дефицит государственного сектора в Польше по итогам 2-го квартала 2020 года составил 86,3 миллиарда злотых (22,6 миллиарда долларов США). Об этом передает Forsal.

Польский флаг

«Дефицит государственного сектора во втором квартале 2020 года составил 86,3 миллиарда злотых (т.е. 16,4% ВВП). По сравнению со вторым кварталом прошлого года данный показатель ухудшился на 83,9 миллиарда злотых (на 16,0% от ВВП)», — говорится в сообщении.

В первом квартале 2020 года дефицит составил всего 14,7 миллиарда злотых (3,85 миллиардов долларов США), что составило 2,7% от ВВП республики.

Напомним, дефицит государственного сектора — это разница между ресурсами, которые были инвестированы в госпредприятия, и налогами, собранными с этих субъектов за определённый период (как правило за год).