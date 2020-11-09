Курган, 9 ноября, 2020, 16:07 — ИА Регнум. В Курганской области чиновники и депутаты перечислили часть зарплат на премии медикам, борющимся с коронавирусом, — всего более 4 млн рублей. На эти деньги планируется поощрить около 130 медработников, сообщает пресс-служба главы региона.

Павел Соболев ИА REGNUM Врачи

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С инициативой оказать финансовую помощь медработникам выступил губернатор Курганской области Вадим Шумков, его предложение поддержали другие чиновники, а также депутаты Курганской областной думы. Получатели премий будут определены главными врачами медучреждений. Основной критерий для премирования — это достойная работа и хорошие отзывы пациентов.

Отмечается, что чиновники уже в третий раз проводят акцию по перечислению части зарплат на нужды жителей региона. В первый раз они собирали средства на помощь инвалидам, затем — на финансирование общественных работ и выдачу сельхозживотных людям, потерявшим доходы в период пандемии.