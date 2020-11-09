НКО будут «взламывать» страны, если им это позволить
Вашингтон, 10 ноября, 2020, 01:36 — ИА Регнум. Западные некоммерческие организации (НКО), какими бы мирными и не относящимися к политике ни казались причины их создания, по факту оказываются отмычкой, взламывающей государства. Почему так происходит, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАлександр Халдей.
НКО, если суммировать накопившиеся за время их существования факты, выполняют на территории бывшего СССР двоякую роль. Во-первых, именно структуры НКО являются тем «пробным камнем», на котором проверяется пригодность политика-аборигена к включению во властную коррупционную схему, в рамках которой он будет воровать в своей стране, а прятать наворованное — в западных банках.
Во-вторых, НКО управляют созданием народного актива, который в какой-то момент возмутится действиями своего вороватого властителя и решительно свергнет его в ходе очередной цветной революции. Но, поскольку процессом рулит структура НКО, результат для восставшего народа будет весьма далек от ожидаемого и новые властители окажутся не менее вороватыми, чем их предшественники. Можно ли доказать эти утверждения на примерах из жизни? Читайте статью Александра Халдея «НКО как апофеоз политической коррупции».