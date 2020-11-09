Ташкент, 9 ноября, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Автозаправочные станции «Узбекнефтегаз» снизят стоимость импортного бензина марки АИ-95 на 4,5%, до 6300 сумов (46,35 рубля), сообщили 9 ноября в пресс-службе компании UNG Petro.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна АЗС

В компании пояснили, что продолжат практику снижения стоимости бензина при уменьшении его себестоимости. Цены на топливо АИ-95 будут снижены с 10 ноября только на АЗС с брендом «Узбекнефтегаз» (UNG).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля стоимость импортного дизельного топлива в Узбекистане снизили до 7 тыс. сумов (57,3 рубля по курсу на 2 апреля). Месяцем ранее топливо подешевело на 2,7%, до 7300 сумов (64,4 рубля по курсу на 2 апреля).

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