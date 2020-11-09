Роспотребнадзор призвал усилить ограничительные меры в Костромской области
Кострома, 9 ноября, 2020, 15:52 — ИА Регнум. Костромская область вошла в число российских регионов, где, по мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, необходимо ужесточить ограничительные меры. Об этом сообщает РБК. Ситуация обсуждалась на заседании президиума координационного совета по борьбе с эпидемией, в нем участвовал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как полагает Попова, особого внимания требует ситуация в 13 российских регионах, где «показатели суточной заболеваемости и распространения инфекции» значительно выше среднероссийских уровней.
Михаил Мишустин поддержал требование по введению дополнительных ограничений и контролю за их соблюдением в регионах. «Надо подготовить соответствующие поручения», — сказал премьер, отметив, что не все главы субъектов «воспользовались своими полномочиями» по введению новых ограничений.
Кроме Костромской области в список эпидемиологически неблагополучных регионов вошли: Магаданская, Архангельская, Сахалинская, Ульяновская, Иркутская, Пензенская области, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Хакасия, Республика Коми, Забайкальский край.