Ярославль, 9 ноября, 2020, 15:49 — ИА Регнум. Матч ярославского «Шинника» с московским «Спартаком-2» пройдет без зрителей обеих команд. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Такое предписание выдало управление Роспотребнадзора по Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Стадион «Шинник»

«Это связано с осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки и возрастанием рисков распространения коронавирусной инфекции в Ярославской области. Футбольный клуб «Шинник» постоянно ощущает поддержку поклонников команды и надеется с улучшением обстановки уже вскоре вновь увидеть болельщиков на трибунах», — говорится в сообщении клуба.

Это первый запрет на посещение футбольного матча в Ярославле за эту осень. Ограничения пока не коснулись более популярного в городе хоккея. Билеты на ближайшие матчи «Локомотива» пока в продаже.