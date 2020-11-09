Кишинёв, 9 ноября, 2020, 15:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Ион Кику направил на утверждение президенту страны Игорю Додону имена кандидатов на пост четырёх министров и вице-премьера по реинтеграции. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Так, Ольгу Чеботарь предлагается назначить вице-премьером по реинтеграции, Анатолия Усатого — министром экономики и инфраструктуры, Аурелия Чокоя — министром иностранных дел и евроинтеграции, Виктора Гайчука — министром обороны, Лилию Поголшу — министром образования, культуры и исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября Кику заявил, что четыре министра и вице-премьер, представляющие в правительстве Молдавии Демократическую партию (ДПМ), будут заменены другими людьми.

Кику подчеркнул, что не может допустить неопределенности в условиях сложной экономической ситуации в стране.

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