Ярославль, 9 ноября, 2020, 15:26 — ИА Регнум. Управление МЧС по Ярославской области предупредило жителей об ухудшении погоды. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Снегопад

«По данным Ярославского ЦГМС — филиала ФГБУ «Центральное УГМС» — с 18:00 9 ноября по 18:00 10 ноября на территории Ярославской области ожидаются временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах порывы ветра 15 м/с.», — говорится в сообщении.

МЧС прогнозирует увеличение количества ДТП, обрыв линий электропередач и связи, нарушения в системе ЖКХ, обрушение слабо укрепленных и широкоформатных конструкций.