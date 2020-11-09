Москва, 9 ноября, 2020, 15:18 — ИА Регнум. Более четверти жителей России (29%) умеют играть на каком-либо инструменте. Среди 18−24 лет таких умельцев оказалось 43%, приводит результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Николай Богданов-Бельский. Виртуоз. 1891

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Самые популярные музыкальные инструменты — это щипковые (гитара, арфа, балалайка), ими владеют 15%. На втором месте — клавишные: фортепиано, пианино, клавесин (10%), на третьем месте — язычковые: гармонь, аккордеон, баян, на них играют 5% опрошенных.

Хотят, чтобы у их детей или внуков было инструментальное музыкальное образование 46% граждан. По мнению 31%, детям не нужно музыкальное образование, чаще так думают жители сел (37%).

Телефонный опрос проведен 6 октября 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, больше всего жители России предпочитают слушать эстрадную музыку и песни (36%).

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