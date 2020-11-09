Нижний Новгород, 9 ноября, 2020, 15:07 — ИА Регнум. В Министерство социальной политики Нижегородской области поступило около 99 тысяч заявлений от семей, желающих получить пособие на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Кассат Мэри. Мать и дети. 1901

В настоящее время выплата такого пособия назначена более чем 47 тысячам нижегородских семей на 60 тысяч детей, большинство из них, а именно свыше 45 тысяч семей ее уже получили.

В ведомстве отмечают, что финансовая поддержка семей с детьми является одной из приоритетных задач национального проекта «Демография».

Напомним, что в 2020 году пособие на детей в возрасте от трех до семи лет установлено в Нижегородской области в размере 5 329 рублей, то есть половины от прожиточного минимума на ребенка за второй квартал 2019 года.

Выплата предоставляется, если доходы не превышают 10 456 рублей — размер прожиточного минимума в расчете на душу населения за второй квартал 2019 года.