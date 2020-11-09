Москва, 9 ноября, 2020, 15:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает членам Совета безопасности страны иметь зарубежные счета. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Виктор Дюбрей. Деньги в бочках. 1897

Автором инициативы выступил президент России, проект был внесён в рамках реализации поправок в Конституцию. Изменения вносятся в федеральный закон «О безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет Федерации одобрил закон в сфере безопасности в рамках приведения норм в соответствие с новыми положениями Конституции.

Предусматривается, что членам Совбеза запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.

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