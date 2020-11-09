Москва, 9 ноября, 2020, 15:03 — ИА Регнум. Больше всего жители России предпочитают слушать эстрадную музыку и песни (36%). Чаще об этом говорят женщины (46%) и люди 45−59 лет (42%), показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Николай Богданов-Бельский. Концерт на гуслях

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Также российские граждан любят фольклор, народные песни (28%), чаще — люди старше 60 лет (44%) и сельские жители (40%).

Также в топ-3 музыкальных предпочтений участников опроса вошла рок-музыка (25%), рок предпочитают слушать мужчины (35%) и молодежь 18−24 (42%). Военные и бардовские песни слушают по 21%.

Опрос проведен 6 октября 2020 года. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, музыка, звучащая в автомобиле, напрямую связана с количеством аварий, утверждают ученые. Подробности: Слушать музыку в машине опасно