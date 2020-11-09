Москва, 9 ноября, 2020, 14:51 — ИА Регнум. Вакцинация против гриппа проходит в России по установленному плану. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 9 ноября на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Всё идёт в рамках установленных параметров и планов, отметил министр. В единичных случаях регионы несвоевременно осваивали поставленные вакцины, организационные вопросы с ними отработаны.

Как сообщало ИА REGNUM, профинансировать вакцинацию до 60% населения РФ от гриппа поручил ранее президент Владимир Путин. В настоящее время в стране ситуация по гриппу в целом благополучная.

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