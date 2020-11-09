Пермь, 9 ноября, 2020, 14:54 — ИА Регнум. Владимир Якушев на посту полномочного представителя президента в УрФО использует свой федеральный опыт, наработанный в Министерстве строительства и ЖКХ, для оперативного решения проблем переселения из ветхого и аварийного жилья, о котором не раз говорил президент в отношении регионов. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил пермский политтехнолог Дмитрий Логинов.

(сс) tpsdave Арктика

Он считает, что Якушев усилит «арктическую» команду президента. «Арктические проекты, коммунальная сфера и инфраструктурные заделы станут, очевидно, основными контрольными вопросами, которые будет решать Владимир Якушев», — сказал эксперт.

Кроме того, по словам политтехнолога, на плечи полпреда ляжет определённая ответственность за выборы 2021 года в далеко не самых простых электоральных субъектах УрФО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября на пост полпреда президента в Уральском федеральном округе вместо Николая Цуканова назначен Владимир Якушев.