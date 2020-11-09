Москва, 9 ноября, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Жители России больше всего предпочитают слушать эстрадные песни. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно данным исследования, их любят слушать 36% опрошенных.

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Народные песни оказалась на втором месте (28%) в списке музыкальных предпочтений жителей России. Их чаще называли граждане старше 60 лет (44%) и жители сёл (40%). Рок-музыку предпочитают 25% респондентов. Затем идут военные и авторские песни (по 21%).

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Также исследование показало, что почти три четверти жителей страны никогда не занимались музыкой с педагогами (72%). А диплом об окончании музыкальной школы музыкальной школе или среднем специальном музыкальном образовании имеют только 8% соотечественников.

При этом, почти половина респондентов (46%) хотела бы, чтобы у их детей или внуков было инструментальное музыкальное образование. 31% принявших участие в исследовании считает, что музыкальное образование их детям не нужно.

Добавим, всероссийский опрос проводился 6 октября 2020 года. В телефонном интервью приняли участие 1600 граждан России в возрасте от 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России назвали золотым голосом российской эстрады в 2020 году среди певиц Полину Гагарину (12%). По данным ВЦИОМ, на втором месте в рейтинге самых лучших певиц оказалась Алла Пугачева (7%). Третья строчку заняла Валерия (7%).