Брюссель, 9 ноября, 2020, 14:31 — ИА Регнум. Глава Европейской народной партии, депутат Европарламента, экс-премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью для журналистов Forsal заявил, что «победа Джо Байдена на президентских выборах в США станет проблемой для польского правительства».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Туск

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»Джо Байден известен не только своей симпатией к Польше, но и ко всему нашему региону. Поэтому предположения о том, что его победа будет означать какие-то проблемы для Польши, абсурдны. Проблемы будут не для Польши, а для польского руководства», — заявил Туск.

По оценкам политика, правительство и президент Польши «нацелены на сотрудничество только с Дональдом Трампом и радикальными правыми во всем мире». Это, по мнению Туска, одна из худших ошибок в истории польской дипломатии. Он добавил, что «для убежденности новой американской администрации в том, что Польша будет лояльным партнером США, а польско-американская дружба вечна и крепка, потребуются революционное изменения в правящей партии «Право и справедливость».

Глава Европейской народной партии также в негативном свете отметил, что «недавно были комментарии польских политиков, которые перекликаются с очень радикальными голосами из окружения президента Трампа о том, что выборы якобы сфальсифицированы». Это, по мнению Туска, «может негативно сказаться на взаимоотношениях Варшавы с новым хозяином Белого дома».

Ранее пресс-секретарь президента Польши Анджей Дера заявил, что «на данном этапе сложно говорить о победе Байдена». «Обратите внимание, что пока в СМИ пока анонсируют победу Джо Байдена, окончательных результатов выборов еще нет, подсчет голосов еще не завершен. Поэтому такие официальные поздравления были бы просто преждевременными», — заявил пресс-секретарь польского лидера.

Напомним, польский эксперт по безопасности Кшиштоф Зильке назвал возможную победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США «нежелательной для Варшавы»: «Победа Джо Байдена на президентских выборах, скорее всего, будет означать возвращение США к политике Барака Обамы. Байден тогда был вице-президентом. Это в любом случае нежелательный сценарий для Польши».