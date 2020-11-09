Москва, 9 ноября, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Очаг международного терроризма на территории Сирии фактически ликвидирован, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Башаром Асадом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

Глава государства отметил эффективную работу, проводимую в рамках астанинского формата с участием партнёров из Ирана и Турции.

«Совместными усилиями нам удалось многого достичь. Очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован», — сказал Путин на встрече с Асадом, которая прошла в формате конференции.

Российский лидер подчеркнул, что в Сирии также заметно снижен уровень насилия, налаживается мирная жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что боевики в Сирийской Арабской Республике должны быть окончательно нейтрализованы и необходимо подумать над тем, как этого можно добиться. Российский лидер напомнил, что на тех территориях Сирии, где нет контроля центрального законного правительства, обстановка остается напряженной. В частности, это идлибская зона деэскалации, а также Заевфратье.

Читайте также: Песков: Путин 9 ноября проведет видеоконференцию с президентом Сирии Асадом