Райцентр Ярославской области остался без бани
Пошехонье, Ярославская область, 9 ноября, 2020, 13:44 — ИА Регнум. В Ярославской области прокуратура обратилась с иском в суд с требованием открыть баню в городе Пошехонье. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры региона.
В прокуратуру пожаловалась местная жительница. Там провели проверку.
В Пошехонье 174 многоквартирных дома, из них 79 домов не имеют центрального водоснабжения. Кроме того, значительная часть города — это деревенские дома, скважина и личная баня есть далеко не у каждого пошехонца. Особенно тяжело пришлось пожилым людям, многие из которых привыкли посещать баню. Банное дело находится в компетенции органов местной власти.
В иске прокуратура требует возложить на администрацию городского поселения Пошехонье обязанности создать условия для бытового обслуживания населения в части предоставления услуг бани.