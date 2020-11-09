Пошехонье, Ярославская область, 9 ноября, 2020, 13:44 — ИА Регнум. В Ярославской области прокуратура обратилась с иском в суд с требованием открыть баню в городе Пошехонье. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры региона.

Epp.genproc.gov.ru Баня в Пошехонье

В прокуратуру пожаловалась местная жительница. Там провели проверку.

«В ходе проверки установлено, что приказом АО «ЖКХ г. Пошехонье» с 14 сентября 2020 года находящаяся в собственности организации баня закрыта на проведение капитального ремонта. Данные услуги населению города Пошехонье с этого времени не оказываются. Сроки проведения ремонта до настоящего времени не определены, смета не составлена», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В Пошехонье 174 многоквартирных дома, из них 79 домов не имеют центрального водоснабжения. Кроме того, значительная часть города — это деревенские дома, скважина и личная баня есть далеко не у каждого пошехонца. Особенно тяжело пришлось пожилым людям, многие из которых привыкли посещать баню. Банное дело находится в компетенции органов местной власти.

«Администрацией городского поселения Пошехонье не принимаются меры к организации бытового обслуживания населения в части предоставления услуг бани, что влечет нарушение прав граждан на охрану здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучие, благоприятные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности», — сообщили в региональной прокуратуре.

В иске прокуратура требует возложить на администрацию городского поселения Пошехонье обязанности создать условия для бытового обслуживания населения в части предоставления услуг бани.