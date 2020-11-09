Санкт-Петербург, 9 ноября, 2020, 13:45 — ИА Регнум. В петербургском парламенте поддержали сокращение дефицита городского бюджета на 11,6 млрд рублей. Такое решение приняли 9 ноября на заседании бюджетно-финансовго комитета Заксобрания Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Теперь за поправку предстоит проголосовать всем депутатам на пленарном заседании в рамках осенней корректировки бюджета: к ней прибегли впервые за долгое время из-за пандемии коронавируса.

Согласно плану Смольного, дефицит бюджета, который во время первой волны пандемии удвоили до 111 млрд рублей, будет сокращен до 99,6 млрд на 2020 год.

Доходы при этом вырастут до 609,9 млрд, расходы — до 709,5 млрд.

Власти ожидают, что получат с налога на прибыль организаций дополнительно 10,5 млрд рублей, с акцизов — 6,8 млрд, с НДФЛ — еще 2,9 млрд.

Кроме того, 17,9 млрд рублей поступит из федерального центра безвозмездно, еще около 400 млн — из бюджета Ленобласти.

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