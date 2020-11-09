Вашингтон, 9 ноября, 2020, 13:38 — ИА Регнум. На выборах президента США столкнулись два подхода: ставка на лживую обработку мозгов и психологическое давление и ставка на закон и нормальность, следует надеяться, чтоДональдТрамп и его команда устоят перед лицом этого давления, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 9 ноября, комментируя заявления советника Трампа Джейсона Миллера.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп (2430)

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Как сообщалось ранее, Миллер опроверг информацию о том, что окружение Трампа призывает его признать поражение на выборах. Напротив, президенту США советуют использовать «доступные средства правовой защиты», отметил он.

« На выборах президента США столкнулись два подхода: ставка на лживую обработку мозгов и психологическое давление и ставка на закон и нормальность. Кто стоит на какой позиции, объяснять, уверен, не надо. Поэтому ничего удивительного в давлении демократов на семью и ближайшее окружение Дональда Трампа нет — это кульминация.

Надеюсь, что перед лицом этого давления Трамп и его команда устоят. Более того, надеюсь, что, воспользовавшись первым успехом в Верховном суде, постановившем, как известно, что бюллетени, которые в штате Пенсильвания были получены уже после закрытия избирательных участков, надо отделить, они продолжат юридические действия для достоверного определения результатов голосования и в других штатах, где имели место серьезные нарушения при голосовании.

Эти нарушения совершались у всех на глазах, о них хорошо знают те зарубежные деятели, которые сделали для себя выбор в пользу Байдена. Этот выбор, кстати говоря, очень показателен: таков западный мир, основанный на «правилах».

Если бы наша страна была в лучшем состоянии, чем сегодня, я бы предпочёл, чтобы Америка и вместе с ней Западная Европа продолжили бы тонуть в этой демократический грязи. Проблема, однако, в том, что Россия после 1991 года тоже восприняла часть этих «правил» и сама от них не избавится — слишком слабы ещё в ней здоровые силы. Если Дональд Трамп вынужден будет уйти, Запад покатится в пропасть гораздо быстрее, чем это происходило до сегодняшнего дня. В силу всё ещё очень крепких привязок к нему России он вполне сможет и нас утащить за собой.

Тем не менее вариант полного показательного фиаско современной западной политической модели, то есть приход к власти коллективного «Байдена», тоже открывает свои возможности. Надо только предельно мобилизоваться, трезво посмотреть на наше советское прошлое, перестать играть с Западом в голого короля. Нет никакого другого капитализма, чем тот, который есть в США, они — лидер совокупного Запада.