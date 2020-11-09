Астана, 9 ноября, 2020, 13:17 — ИА Регнум. Правительство Казахстана не планирует снижать пенсионный возраст, сообщили в пресс-службе премьер-министра республики.

Пенсионер

Глава правительства Казахстана Аскар Мамин ответил на депутатский запрос от фракции «Народные коммунисты», которые предложили понизить пенсионный возраст в стране.

Премьер-министр привел в пример тенденции на мировом рынке труда, а также демографические особенности в различных странах. Мамин также не сообщил о повышении пенсионного возраста.

Согласно действующему законодательству Казахстана, пенсионный возраст составляет 63 года — для мужчин, 59,5 года — для женщин. До 2027 года пенсионный возраст для женщин будет увеличиваться каждый год на шесть месяцев, пока не достигнет 63 лет.

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