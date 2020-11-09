Подгорица, 9 ноября, 2020, 13:15 — ИА Регнум. Американский аналитик Януш Бугай в интервью черногорскому телеканалу 9 ноября заявил, что возможный приход Джозефа Байдена в Белый дом повлияет на подавление националистической риторики на Балканах и в Черногории, так как «откроется фронт против российского влияния, и местные проблемы, наконец, будут решены при сотрудничестве с ЕС и США». Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Whitehouse.gov Джо Байден

Он подчеркнул, что одним из приоритетов администрации Байдена на Балканах будет Черногория.

«Политика Байдена в регионе должна быть направлена на смягчение растущего противоборства Черногории и Сербии, в котором вмешательство Белграда в черногорскую политику может еще больше поляризировать население. Новое правительство включает в себя радикальные элементы, направленные на то, чтобы остановить прогресс Черногории в процессе вступления в западные институты», — отметил американский аналитик.

Он считает, что новая администрация США должна будет значительно стимулировать прозападные силы в рамках правящей коалиции в Черногории, а также в исполнительной власти и парламенте, чтобы, таким образом, подорвать «влияние сербских националистических и прорусских фракций».

Бугай отметил, что при президентстве Джо Байдена США удастся активизировать своё участие в разрешении давних конфликтов на Западных Балканах.