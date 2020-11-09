Ярославль, 9 ноября, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Ветерану Великой Отечественной войны из Ярославля Михаилу Пеймеру купят квартиру за счёт средств федерального бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Михаил Пеймер

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 97-летний ветеран опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что боится не дожить до выделения новой квартиры, которая положена ему по решению суда.

После этого власти связались с ветераном и рассказали, что проблема решится в ближайшее время. Средства на покупку квартиры из федерального бюджета ярославским ветеранам, в том числе Михаилу Пеймеру, выделены в октябре.

«Сегодня мне позвонила сотрудник Департамента строительства и сообщила, что постановление о выделении средств для приобретения квартир ветеранам Отечественной войны из резервного фонда России подписано министром ещё 10 октября, поступления их в бюджет Департамент ожидает в течении месяца, а в течении пяти дней после этого деньги будут переданы мне. В заключение мне пожелали не терять присутствия духа, собраться с силами и чуть-чуть подождать», — написал на своей странице в Facebook Михаил Пеймер.

Ветеран поблагодарил всех за внимание к его проблеме и помощь.

«Просьба моя не осталась без внимания самого высокого руководства Ярославской области. Прежде всего мне позвонила Наталия Владимировна Косихина, сенатор Федерального Собрания от Ярославского региона. Это именно она возбудила дело о необходимости предоставления мне жилья. Наталия Владимировна сообщила мне о глубокой озабоченности губернатора, Дмитрия Юрьевича Миронова, о решении моей проблемы. Впрочем, я и раньше чувствовал его заботу, когда при встрече он спросил меня о нуждах, внимательно выслушав ответ и обещав держать на контроле», — написал Михаил Пеймер.

В заключение ветеран пообещал открыть на новоселье крымское вино, которое ему подарили во время недавней поездки в Севастополь, и пригласил всех друзей в гости.