Москва, 9 ноября, 2020, 12:35 — ИА Регнум. Российские власти готовы к работе с любым избранным президентом США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выборы США

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"Президент Путин неоднократно говорил о том, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что он будет готов к работе с любым избранным президентом США. Мы в любом случае надеемся, что со следующим президентом США удастся наладить диалог и вместе договориться о путях нормализации наших двухсторонних отношений», — сказал Песков.

Он напомнил, что значимая часть отношений между двумя странами в контексте стабильности и безопасности касается не только России и США, но и всей планеты.

Песков также отметил, что президент РФ Владимир Путин намерен дождаться официальных итогов выборов американского лидера и уже затем поздравить его: «Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден уже объявил о своей победе. Республиканец Дональд Трамп уверяет, что голоса его сторонников не были посчитаны в ряде американских регионов.