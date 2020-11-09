Москва, 9 ноября, 2020, 12:21 — ИА Регнум. На Белорусском вокзале Москвы начнут действовать два ежедневных направления с использованием поезда «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Дарья Драй ИА REGNUM Ласточка

«Отметим, что с Белорусской железной дорогой проработан вопрос о назначении двух пар новых скоростных электропоездов «Ласточка» Москва — Минск в пятивагонном исполнении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запуск «Ласточек» станет возможен сразу после возобновления курсирования международных пассажирских поездов в сообщении с Белоруссией.

При этом портал Welcome Belarus со ссылкой на начальника станции Москва — Пассажирская — Смоленская Станислава Уварова сообщает, что соответствующее расписание между столицами будет обновлено уже с 13 декабря 2020 года.