Якутск, 9 ноября, 2020, 11:50 — ИА Регнум. В арбитраж Якутии поступил многомиллиардный иск, ответчиком по которому выступает алмазодобывающая компания «Алроса». Претензии на сумму свыше 135,5 млрд рублей к ней имеет Геннадий Прачев, у которого ранее было небольшое количество акций компании «Алмазы Якутии». Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Moneyball.info Юрист

Исковое заявление к ПАО «Алроса» поступило 6 ноября 2020 года. Сумма требований — 135 515 367 592 рубля. Одновременно с подачей иска Прачев заявил ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока, которое арбитражем пока не рассмотрено.

В 2020 году Геннадий Прачев обращался к ПАО с банкротными претензиями, но 23 июня судья Кононова вернула заявление истцу, указав на то, что выявленные недочёты в срок не были устранены.

Ещё ранее, в декабре 2015 года, арбитраж отклонил иск Геннадия Прачева «об обязании устранить нарушение прав собственника конвертируемых акций АК «Алмазы Якутии» в акции АК «Алмазы России-Саха» в размере четырёх штук, выразившееся в ограничении права владеть акциями ОАО АК «Алроса».

Прачев позднее изменил иск, потребовав обязать компанию «Алроса» внести в реестр акционеров АК «Алмазы России — Саха» его в качестве акционера и выдать соответствующий сертификат, удостоверяющий право собственности на четыре акции.

Истец указывал на то, что владел четырьмя акциями АК «Алмазы Якутии» номиналом 2,5 тыс. рублей, которые приобрёл в феврале 1995 года. По его словам, позднее он предъявил их в АК «Алмазы России — Саха» для соответствующей конвертации, но акции вернули заявителю. Он посчитал, что его права, как акционера, нарушаются с 1996 года, что не позволяет ему «владеть акциями, получать дивиденды».

Возможно, что и новый иск связан с этим же спором.