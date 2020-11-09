Барнаул, 9 ноября, 2020, 11:49 — ИА Регнум. Данные Счётной палаты РФ о значительной естественной убыли (рост на 30%) российских граждан в 2020 году корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин:

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

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"Этим впечатляющим данным можно доверять. Демографические показатели хорошо регистрируются — свидетельство о рождении и свидетельство о смерти. Это учитывается в различных базах данных. Учет ведут ЗАГСы, медицинские статистики и даже похоронные службы. Другое дело, что этот учет ведется не в ежедневном режиме, а с советских времен принято «корректировать» по году.

Такая корректировка всегда необходима, так как если сельский житель умер в больнице Барнаула, то возникает проблема — куда относить данного умершего. Кроме этого, всегда можно делать вероятные прогнозы. Например, количество рождений явно связано с количеством женщин детородного возраста. Поэтому демография оказывается довольно точной наукой.

Другое дело, что на эти цифры в последние годы стало «модным» наслаивать политические мотивы. В период пандемии коронавируса чиновники растерялись и не понимают — в какую сторону выгоднее «врать». На эту растерянность и остается надеяться».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что 2020 год может стать пятым годом роста естественной убыли населения России, известила Счетная палата РФ. Согласно обнародованному докладу, в январе — июле 2020 года естественная убыль населения возросла по сравнению с аналогичным периодом 2019 года более чем на 30% и составила 316,3 тыс. человек.