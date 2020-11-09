Москва, 9 ноября, 2020, 11:44 — ИА Регнум. Профильные комитеты Госдумы сегодня, 9 ноября, обсудят предложенные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуры на пост министров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили депутаты Госдумы комитетов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Парламентарии могут уже на заседании 10 ноября утвердить новых министров.

Так, на пост главы Минтранса Мишустин предложил гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева.

Также он внес в Госдуму кандидатуру главы «Русгидро» Николая Шульгинова на должность главы Минэнерго вместо Александра Новака, которого предложил назначить вице-премьером.

Кроме того, парламентарии обсудят кандидатуру генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова на должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики и кандидатуру главы Минвостокразвития Александра Козлова на должность главы Минприроды.

Также на пост главы Минстроя парламентарии обсудят кандидатуру первого замминистра Ирека Файзуллина.