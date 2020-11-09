Москва, 9 ноября, 2020, 11:48 — ИА Регнум. В 2020 году националистические движения и группировки не проявляли активной деятельности. Об этом 9 ноября рассказал член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«За 10 месяцев 2020 года значительных публичных и протестных акций радикального националистического характера не наблюдалось. В значительной степени это было связано с введением ограничений в связи с распространением коронавируса, распространявшихся на массовые акции», — заявил Брод.

По этой причине активность националистов сфокусировалась в интернет-пространстве и в социальных сетях, где главной темой идеологических битв стала борьба с миграцией.