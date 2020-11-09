Барнаул, 9 ноября, 2020, 11:31 — ИА Регнум. Предложение председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой ввести дополнительную неделю каникул для школьников на время проведения многодневного голосования корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов:

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«У «СР» есть позиция, что все избирательные участки вообще из школ нужно убрать. Тогда и детей бедных дёргать не надо будет и на каникулы отправлять, даже если многодневное голосование станет повсеместно использоваться. И учителей тоже дёргать перестанут, в УИКи вводить, и результаты голосования определённые с них требовать. Негоже, что люди, которые наших детей учить должны светлому и доброму, на практике фальсификациями на выборах вынуждены заниматься — вряд ли они по своей воле это делают».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива Памфиловой предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где размещены избирательные участки, была озвучена во время встречи с президентом РФ 6 ноября 2020 года. Председатель ЦИК подчеркнула, что в любом случае, при сохранении ситуации с пандемией коронавируса или без нее, надо готовить соответствующим образом помещения для проведения выборов.