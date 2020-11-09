Москва, 9 ноября, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Почтовые отделения в России не подходят для проведения на них выборов. Об этом 9 ноября заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, комментируя предложение партии «Новые люди» перевести избирательные участки из школ в отделения почты.

Minsvyaz.ru Почта России

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«Подавляющее большинство почтовых отделений, которых в стране порядка 42 тысяч, не соответствуют многим необходимым требованиям», — подчеркнула Памфилова, поблагодарив политиков за инициативу.

Она пояснила, что размеры почтовых отделений, средняя площадь которых составляет 90 кв. м, при этом общедоступное пространство не превышает 20 кв. м, не позволяют разместить в них всё необходимое для избирательного участка оборудование.

«Зайдите в ближайшее к вам почтовое отделение — и вы сами всё увидите. Какое голосование там можно организовать?» — приводит ТАСС слова главы ЦИК.

Памфилова также отметила, что в отличие от школ почтовые отделения работают каждый день, независимо от выходных и праздников. Поэтому, делает вывод глава Центризбиркома, «затевать дорогостоящий и громоздкий процесс перемещения избирательных участков в неприспособленные для этого почтовые отделения» нецелесообразно.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова предложила президенту страны Владимиру Путину ввести дополнительную неделю каникул для школьников на время проведения многодневного голосования. По её словам, в тех школах, где проводится голосование, продолжает существовать проблема разделения учебного процесса и выборов.