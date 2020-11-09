Ярославль, 9 ноября, 2020, 11:11 — ИА Регнум. В Ярославской области продолжается рост заражений коронавирусом. Такие данные приводит проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

В выходные число новых случаев в сутки преодолело отметку 150: 7 ноября было зафиксировано 154 новых случая, 8 ноября — 157, 9 ноября — 156.

За последние сутки выздоровели 42 человека, новых летальных случаев не зафиксировано.