Якутск, 9 ноября, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что профильные ведомства займутся проверкой всех аптек, где отмечаются завышенные цены на лекарства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Ajale Лекарственные средства

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«Мне приходят жалобы на высокие цены в аптеках. Если по поводу недостатка лекарств обращений сейчас немного, то по их стоимости стало больше. Люди пишут, что даже внутри одного населённого пункта цены могут сильно различаться. Недопустимо, когда в условиях жестокой болезни предприниматели наживаются. В таких случаях нужно принимать меры после проверок на жалобы», — сказал глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, препараты для лечения COVID-19 необходимо выдавать больным сразу же после установления диагноза, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.