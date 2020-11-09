Ярославль, 9 ноября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области разработало программу по снижению уровня бедности на ближайшие десять лет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Сейчас уровень бедности в регионе составляет 10,8% — к бедным относятся граждане, чьи доходы ниже прожиточного минимума. К 2030 году уровень бедности планируется снизить до 6%.

«Одним из основных механизмов снижения бедности среди населения являются меры государственной социальной поддержки: пособия, субсидии и компенсации. Об увеличении государственной социальной поддержки свидетельствует рост состава социальных выплат в доходах населения за 2005 — 2019 годы на 9,1 процента — с 15,2 до 24,3 процента», — говорится в программе.

Между тем в программе запланировано уменьшение количества семей, получающих пособия и компенсации. Например, количество семей — получателей пособий и денежных выплат, назначаемых малоимущим семьям должно уменьшиться с 40 тысяч в 2020 году до 19 тысяч в 2030 году. Количество получателей субсидий на оплату ЖКХ — с 38 тысяч до 21 тысячи. Такая же ситуация по большинству и других выплат. Уменьшение количества получателей субсидий в программе названо «развитием системы социальной помощи» гражданам.

Как следуют из программы, правительство региона намерено и дальше идти по пути «адресности» социальной помощи.

«Необходимы реализация эффективных и гибких мер, действительно основанных на механизмах дифференциации получателей государственной помощи, переход от социальных обязательств неопределенному кругу лиц к адресным социальным контрактам. Важно также предусматривать одновременную реализацию мер, направленных на повышение качества жизни бедных семей, в том числе получение востребованных на рынке труда профессий, улучшение жилищных условий, обеспечение доступности услуг здравоохранения, связи, информатизации, развитие инфраструктуры социальной сферы», — говорится в программе.

В частности, региональные власти планируют развивать систему социального контракта с малоимущими гражданами и семьями — с 1351 в 2020 году число таких контрактов планируется увеличить до 2500.

В рамках борьбы с бедностью региональные власти планируют повышать зарплату бюджетникам, а также заключать соглашения с бизнесом о минимальной заработной плате. Надежды авторы программы также возлагают на увеличение объема инвестиций на душу населения, борьбу с безработицей, популяризацию предпринимательства, повышение финансовой грамотности населения и другие традиционные меры. Правда, авторы программы говорят «о замедлении темпов развития малого бизнеса в регионе» в 2005—2019 годах.