В два раза хотят снизить бедность в Ярославской области
Ярославль, 9 ноября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области разработало программу по снижению уровня бедности на ближайшие десять лет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Сейчас уровень бедности в регионе составляет 10,8% — к бедным относятся граждане, чьи доходы ниже прожиточного минимума. К 2030 году уровень бедности планируется снизить до 6%.
Между тем в программе запланировано уменьшение количества семей, получающих пособия и компенсации. Например, количество семей — получателей пособий и денежных выплат, назначаемых малоимущим семьям должно уменьшиться с 40 тысяч в 2020 году до 19 тысяч в 2030 году. Количество получателей субсидий на оплату ЖКХ — с 38 тысяч до 21 тысячи. Такая же ситуация по большинству и других выплат. Уменьшение количества получателей субсидий в программе названо «развитием системы социальной помощи» гражданам.
Как следуют из программы, правительство региона намерено и дальше идти по пути «адресности» социальной помощи.
В частности, региональные власти планируют развивать систему социального контракта с малоимущими гражданами и семьями — с 1351 в 2020 году число таких контрактов планируется увеличить до 2500.
В рамках борьбы с бедностью региональные власти планируют повышать зарплату бюджетникам, а также заключать соглашения с бизнесом о минимальной заработной плате. Надежды авторы программы также возлагают на увеличение объема инвестиций на душу населения, борьбу с безработицей, популяризацию предпринимательства, повышение финансовой грамотности населения и другие традиционные меры. Правда, авторы программы говорят «о замедлении темпов развития малого бизнеса в регионе» в 2005—2019 годах.