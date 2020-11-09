Красногорск, 9 ноября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. В Московской области с 11 ноября будут введены новые ограничения для людей, чей возраст превышает 65 лет. Об этом 9 ноября сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он пояснил, что новые меры потребовались из-за ситуации с коронавирусом в регионе.

«Мы видим, что, к сожалению, люди старшего поколения задерживаются на койках — они болеют тяжелее», — сказал губернатор.

По его словам, 11 ноября будут приняты решения для жителей Подмосковья старшего поколения. Так, с большой вероятностью будут заблокированы социальные карты, которыми пользуются люди в возрасте 65+.