Москва, 9 ноября, 2020, 10:47 — ИА Регнум. Николай Цуканов отправлен в отставку с поста полпреда президента России в Уральском федеральном округе. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Laborpains.org Отставка

Указ вступает в силу с момента подписания.

Как сообщало ИА REGNUM, слухи об отставке Цуканова появились ранее в СМИ. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оставил их без комментария, отметив, что в Кремле не комментируют кадровые назначения.