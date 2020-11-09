Москва, 9 ноября, 2020, 10:45 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 21 798 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 ноября ИА REGNUM сообщил информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Это на 1300 случаев больше, чем сутками ранее, когда выявили 20 498 случаев заражения коронавирусом. Показатель последних суток является максимальным за всё время пандемии.

С начала распространения в России зарегистрировали 1 796 132 случая заражения коронавирусом.