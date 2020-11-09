Москва, 9 ноября, 2020, 10:39 — ИА Регнум. Демографическая обстановка в России в целом на сегодняшний день является неблагоприятной. Так, по данным Счётной палаты РФ, в январе — августе 2020 года естественная убыль населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла более чем на четверть и составила 346,9 тыс. человек. Для сравнения: за январь — июль этот показатель возрос более чем на 30% и составил 316,3 тыс. человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

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«При сохранении до конца года указанной тенденции, 2020 год станет пятым годом роста естественной убыли населения», — говорится в приложении к оперативному докладу об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь — сентябрь 2020 года, опубликованном на сайте Счётной палаты.

Также отмечено, что в 78 субъектах РФ снизилось число родившихся, в то же время в 62 субъектах страны возросло число умерших. В целом по стране в январе — июле 2020 года число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся (в аналогичном периоде 2019 года — в 1,2 раза), в 41 субъекте РФ это превышение составило 1,5−2,4 раза.

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В докладе указано, что увеличение естественной убыли населения наблюдается с 2016 года. Тогда этот показатель составлял 2,3 тыс. человек. В 2019 году он увеличился до 316,2 тыс. человек, а за январь — июль 2020 года естественная убыль составила 316,3 тыс. человек, или 150,8% к аналогичному периоду 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно проекту единого плана правительства РФ по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, общая численность населения России по итогам 2020 года может сократиться на 352,5 тыс. человек. Такое прогнозное сокращение численности населения — вдвое больше, чем ожидали в российском правительстве в августе 2020 года. Тогда авторы проекта полагали, что убыль населения по итогам года составит 158 тыс. человек.