Санкт-Петербург, 9 ноября, 2020, 10:57 — ИА Регнум. На Петроградской стороне Санкт-Петербурга горит по второму номеру сложности неэксплуатируемое здание — особняк Эрнеста Игеля, прозванный в народе «домом привидений». Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Группа в vk ДТП и ЧП СПб. В центре Петербурга горит «дом привидений» — особняк Игеля

Сообщение о возгорании в двух-трехэтажном здании на Каменноостровском проспекте поступило на пульт дежурного 08:07 часов утра 9 ноября. Площадь пожара около 100 кв. метров.

В тушении возгорания принимают участие 17 единиц техники и 58 человек личного состава.

Отметим, заброшенный особняк Эрнеста Игеля вместе с оранжереей был построен в стиле эклектика в конце XIX века. В советские годы в нем располагались райсовет и райком КПСС района, затем Главное управление профессионально-технического образования Ленинграда и Ленобласти, а также центр международных гуманитарных связей. В интерьерах этого особняка был снят кинофильм «Будни и праздники Серафимы Глюкиной».