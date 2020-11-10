9 ноября 2020 года на военном аэродроме в Воронеже солдат срочной службы открыл стрельбу. По предварительным данным, погибли три человека. Проводится операция по задержанию нападавшего. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Выстрел

10:19 09.11.2020 Солдат срочной службы открыл стрельбу на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже, об этом стало известно утром 9 ноября. По предварительным данным, солдат был вооружён топором, он отобрал у одного из сослуживцев оружие и открыл стрельбу. Об этом: В Воронеже на военном аэродроме солдат-срочник открыл стрельбу: есть убитые

10:21 09.11.2020 Сам нападавший с места происшествия скрылся, его ищут. У него при себе может быть пистолет и два магазина к нему с патронами. Об этом: В Воронеже ищут открывшего стрельбу солдата-срочника

10:21 09.11.2020 Ориентировка МВД на солдата срочной службы, расстрелявшего несколько человек на военном аэродроме «Балтимор», активно распространяется в социальных сетях. По теме: В Воронеже распространяют ориентировку на срочника, устроившего бойню

10:22 09.11.2020 Среди убитых при ЧП на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже — два офицера и солдат-срочник. Читайте также подробнее: Среди убитых на военном аэродроме под Воронежем — офицеры и срочник

10:23 09.11.2020 В пресс-службе Западного военного округа подтвердили факт нападения на военнослужащих в Воронеже и рассказали подробности. Об этом: Расстрел военнослужащих в Воронеже: официальный комментарий военного округа

10:29 09.11.2020 План «Перехват» объявлен в Воронеже после нападения солдата-срочника на военнослужащих на территории аэродрома «Балтимор» 9 ноября. Читайте также: В Воронеже ищут вооружённого срочника: объявлен план «Перехват»

10:31 09.11.2020 «Балтимор» (аэродром). Воронеж. (сс)lirasbob

10:36 09.11.2020 Конфликт с офицером предшествовал расстрелу военнослужащих, который утром 9 ноября устроил 20-летний солдат-срочник на территории военного аэродрома «Балтимор» в Воронеже. Читайте также: В Воронеже срочник устроил стрельбу из-за конфликта с офицером

10:44 09.11.2020 Один военнослужащий выжил после расстрела на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже 9 ноября. Он госпитализирован, ему оказывают помощь врачи. Об этом: При расстреле на военном аэродроме в Воронеже выжил один человек

10:53 09.11.2020 Более сотни сотрудников ОМОН и СОБР Росгвардии привлечены к поискам военнослужащего, открывшего стрельбу на военном аэродроме «Балтимор» под Воронежем 9 ноября, об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии. Об этом: Вооружённого дезертира в Воронеже ищут ОМОН и беспилотники

11:03 09.11.2020 Причиной убийства солдатом-срочником военнослужащих на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже 9 ноября мог стать нервный срыв. Пресс-служба ЗВО сообщает, что это основная версия, которая рассматривается. Об этом: Названа причина расстрела военнослужащих в Воронеже

11:09 09.11.2020 Военные опровергают возникновение конфликта между срочником и офицером, который якобы мог предшествовать расстрелу на аэродроме «Балтимор» в Воронеже 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Об этом: ЗВО: причина расстрела на военном аэродроме в Воронеже — нервный срыв

11:27 09.11.2020 О срочнике, который открыл стрельбу на военном аэродроме «Балтимор», известно, что жил он в Воронеже, здесь окончил школу, затем два года проучился в Воронежском институте МВД. Воспитывали его бабушка и дедушка. Мать мальчика уехала из России, когда он учился во втором классе.

11:36 09.11.2020 Уголовное дело по факту убийства военнослужащих на территории военного аэродрома «Балтимор» возбуждено по статьям об убийстве двух и более лиц и о хищении оружия, сообщили 9 ноября в пресс-службе Следственного комитате России. Подозреваемым назван военнослужащий войсковой части 45 117 рядовой Антон Макаров. Подробности в материале: Стрельба в военной части в Воронеже: возбуждено уголовное дело

11:37 09.11.2020 Солдат, расстрелявший людей на воронежском «Балтиморе». vestivrn.ru

11:43 09.11.2020 Число жертв стрельбы на территории военного аэропорта «Балтимор» выросло — в госпитале скончался раненый рядовой. Об этом сообщает «МОЁ! Online» со ссылкой на источник. Подробности в материале: Скончался раненный на военном аэродроме в Воронеже военнослужащий

12:01 09.11.2020 Солдат срочной службы, который подозревается в расстреле военнослужащих на аэродроме «Балтимор» в Воронеже, расположения части не покидал. В розыске срочника, который, по предварительным данным, вооружён, участвуют военная полиция и подразделения ОМОН и СОБР, привлечены беспилотные летательные аппараты. СМИ сообщают о большом скоплении правоохранителей в районе микрорайона Придонской Воронежа. Читайте также: В Воронеже подозреваемого в расстреле военных ищут на территории части

12:07 09.11.2020 План «Сирена» объявлен на территории всего Воронежа — в целях задержания 20-летнего солдата срочной службы, расстрелявшего нескольких сослуживцев и скрывшегося с оружием. Читайте также: В Воронеже для поиска вооружённого дезертира объявили план «Сирена»

12:23 09.11.2020 «По данным следствия, 9 ноября 2020 года в 5 часов 30 минут Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

12:34 09.11.2020 Информацию о смерти рядового, госпитализированного с ранениями после стрельбы на аэродроме «Балтимор» в Воронеже, опровергли в Западном военном округе. Таким образом, число погибших в ходе нападения солдата срочной службы на сослуживцев остаётся прежним — три человека. Читайте подробнее: В ЗВО опровергли смерть раненного в Воронеже солдата

12:58 09.11.2020 Имена убитых и пострадавшего в результате стрельбы на территории военного аэропорта «Балтимор» названы на официальной странице правительства Воронежской области в соцсети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Воронежские власти назвали имена убитых при стрельбе в воинской части

13:21 09.11.2020 Спустя семь часов после нападения на военнослужащих на аэродроме «Балтимор» нет никаких данных о задержании рядового Макарова. По последним данным властей, рядовой, устроивший стрельбу, находится на территории части. Тем не менее, в городе введён план «Сирена».

13:32 09.11.2020 К поискам солдата срочной службы, подозреваемого в расстреле нескольких сослуживцев на территории военного аэродрома «Балтимор» в Воронеже, привлечены сотрудники ОМОН и СОБР, таковы данные Росгвардии. Читайте подробнее: ОМОН, СОБР и вертолёт: в Воронеже продолжаются поиски рядового Макарова

14:14 09.11.2020 Росгвардия. 36.rosguard.gov.ru

14:37 09.11.2020 Бабушка Антона Макарова рассказала телеграм-каналу Mash о своём внуке. «Он никогда в жизни никого не обидит. Он терпит, терпит. Но если его кто-то обидит, может дать сдачи», — рассказала бабушка. Она также сообщила, что в армии юноша столкнулся с проблемами — над ним издевался один из сослуживцев.

14:39 09.11.2020 Антон Макаров, подозреваемый в убийстве троих военнослужащих на территории военного аэродрома «Балтимор», мог покинуть территорию части. Об этом сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на источник. Об этом: Воронежский «стрелок» мог покинуть территорию военной части — источник

15:01 09.11.2020 Появились новые данные о возможном местонахождении солдата срочной службы Антона Макарова, подозреваемого в убийстве троих военнослужащих на территории военного аэродрома «Балтимор» в Воронеже 9 ноября. Об этом: Воронежский срочник, расстрелявший сослуживцев, мог завладеть автомобилем

15:13 09.11.2020 Солдат срочной службы, убивший троих сослуживцев на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже, задержан. Об этом сообщают источники в силовых органах, официально информация пока не подтверждена. Читайте также: Задержан срочник, расстрелявший сослуживцев в Воронеже

15:27 09.11.2020 Задержание рядового, подозреваемого в убийстве троих сослуживцев на аэродроме «Балтимор» в Воронеже 9 ноября, официально подтвердили в пресс-службе Западного военного округа. Читайте также: ЗВО и МВД подтвердили задержание воронежского «стрелка»

15:29 09.11.2020 Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова, подозреваемый в убийстве троих военнослужащих был задержан в селе Землянск Семилукского района. Задержали беглеца оперуполномоченные ОП 5 УМВД России по Воронежу во главе с начальником розыска.

15:51 09.11.2020 Рядового, убившего троих сослуживцев на территории военного аэродрома «Балтимор», задержали сотрудники полиции в Семилукском районе, в 50 км от города. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Читайте также: Рядового, расстрелявшего сослуживцев, задержали в 50 км от Воронежа

15:55 09.11.2020 Инцидент в воинской части в Воронежской области, где солдат-срочник убил трёх сослуживцев, демонстрирует необходимость профилактики преступности в ВС РФ. Об этом в ходе совещания о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Нуждается также в профилактике и преступность в Вооруженных силах, в иных военизированных формированиях. Всякие криминальные действия типа сегодняшнего это тоже доказывают», — сказал Медведев. Читайте также: Медведев прокомментировал инцидент в воинской части под Воронежем

16:09 09.11.2020

16:13 09.11.2020 Опубликованы кадры задержания 20-летнего рядового, подозреваемого в убийстве троих военнослужащих на территории военного аэродрома «Балтимор». Подробнее: «За что задержан, знаешь?»: опубликованы кадры задержания срочника-стрелка

17:11 09.11.2020 Подозреваемый в совершении убийства троих человек и в хищении оружия рядовой передан для производства дальнейших следственных действий военным следователям, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК 9 ноября. Об этом: Задержанного под Воронежем рядового Макарова передали военным следователям

18:51 09.11.2020 Следственный комитет. sledcom.ru

19:00 09.11.2020 Во время ЧП на военном аэродроме в Воронеже погиб военнослужащий из Ингушетии. О гибели в ходе ссоры рядового Микаила Акталиева сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Читайте также: Одним из убитых на военном аэродроме в Воронеже стал уроженец Ингушетии

20:44 09.11.2020 Военный аэродром «Балтимор». mil.ru

07:59 Военный аэродром «Балтимор». mil.ru.