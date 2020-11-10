Расстрел военнослужащих на аэродроме в Воронеже – все новости
9 ноября 2020 года на военном аэродроме в Воронеже солдат срочной службы открыл стрельбу.
По предварительным данным, погибли три человека. Проводится операция по задержанию нападавшего.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Солдат срочной службы открыл стрельбу на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже, об этом стало известно утром 9 ноября. По предварительным данным, солдат был вооружён топором, он отобрал у одного из сослуживцев оружие и открыл стрельбу.
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Сам нападавший с места происшествия скрылся, его ищут. У него при себе может быть пистолет и два магазина к нему с патронами.
Об этом: В Воронеже ищут открывшего стрельбу солдата-срочника
Ориентировка МВД на солдата срочной службы, расстрелявшего несколько человек на военном аэродроме «Балтимор», активно распространяется в социальных сетях.
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Среди убитых при ЧП на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже — два офицера и солдат-срочник.
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В пресс-службе Западного военного округа подтвердили факт нападения на военнослужащих в Воронеже и рассказали подробности.
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План «Перехват» объявлен в Воронеже после нападения солдата-срочника на военнослужащих на территории аэродрома «Балтимор» 9 ноября.
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Конфликт с офицером предшествовал расстрелу военнослужащих, который утром 9 ноября устроил 20-летний солдат-срочник на территории военного аэродрома «Балтимор» в Воронеже.
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Один военнослужащий выжил после расстрела на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже 9 ноября. Он госпитализирован, ему оказывают помощь врачи.
Об этом: При расстреле на военном аэродроме в Воронеже выжил один человек
Более сотни сотрудников ОМОН и СОБР Росгвардии привлечены к поискам военнослужащего, открывшего стрельбу на военном аэродроме «Балтимор» под Воронежем 9 ноября, об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
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Причиной убийства солдатом-срочником военнослужащих на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже 9 ноября мог стать нервный срыв. Пресс-служба ЗВО сообщает, что это основная версия, которая рассматривается.
Об этом: Названа причина расстрела военнослужащих в Воронеже
Военные опровергают возникновение конфликта между срочником и офицером, который якобы мог предшествовать расстрелу на аэродроме «Балтимор» в Воронеже 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Об этом: ЗВО: причина расстрела на военном аэродроме в Воронеже — нервный срыв
О срочнике, который открыл стрельбу на военном аэродроме «Балтимор», известно, что жил он в Воронеже, здесь окончил школу, затем два года проучился в Воронежском институте МВД. Воспитывали его бабушка и дедушка. Мать мальчика уехала из России, когда он учился во втором классе.
Уголовное дело по факту убийства военнослужащих на территории военного аэродрома «Балтимор» возбуждено по статьям об убийстве двух и более лиц и о хищении оружия, сообщили 9 ноября в пресс-службе Следственного комитате России. Подозреваемым назван военнослужащий войсковой части 45 117 рядовой Антон Макаров.
Подробности в материале: Стрельба в военной части в Воронеже: возбуждено уголовное дело
Число жертв стрельбы на территории военного аэропорта «Балтимор» выросло — в госпитале скончался раненый рядовой. Об этом сообщает «МОЁ! Online» со ссылкой на источник.
Подробности в материале: Скончался раненный на военном аэродроме в Воронеже военнослужащий
Солдат срочной службы, который подозревается в расстреле военнослужащих на аэродроме «Балтимор» в Воронеже, расположения части не покидал. В розыске срочника, который, по предварительным данным, вооружён, участвуют военная полиция и подразделения ОМОН и СОБР, привлечены беспилотные летательные аппараты. СМИ сообщают о большом скоплении правоохранителей в районе микрорайона Придонской Воронежа.
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План «Сирена» объявлен на территории всего Воронежа — в целях задержания 20-летнего солдата срочной службы, расстрелявшего нескольких сослуживцев и скрывшегося с оружием.
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«По данным следствия, 9 ноября 2020 года в 5 часов 30 минут Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Информацию о смерти рядового, госпитализированного с ранениями после стрельбы на аэродроме «Балтимор» в Воронеже, опровергли в Западном военном округе. Таким образом, число погибших в ходе нападения солдата срочной службы на сослуживцев остаётся прежним — три человека.
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Имена убитых и пострадавшего в результате стрельбы на территории военного аэропорта «Балтимор» названы на официальной странице правительства Воронежской области в соцсети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Воронежские власти назвали имена убитых при стрельбе в воинской части
Спустя семь часов после нападения на военнослужащих на аэродроме «Балтимор» нет никаких данных о задержании рядового Макарова. По последним данным властей, рядовой, устроивший стрельбу, находится на территории части. Тем не менее, в городе введён план «Сирена».
К поискам солдата срочной службы, подозреваемого в расстреле нескольких сослуживцев на территории военного аэродрома «Балтимор» в Воронеже, привлечены сотрудники ОМОН и СОБР, таковы данные Росгвардии.
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Бабушка Антона Макарова рассказала телеграм-каналу Mash о своём внуке.
«Он никогда в жизни никого не обидит. Он терпит, терпит. Но если его кто-то обидит, может дать сдачи», — рассказала бабушка.
Она также сообщила, что в армии юноша столкнулся с проблемами — над ним издевался один из сослуживцев.
Антон Макаров, подозреваемый в убийстве троих военнослужащих на территории военного аэродрома «Балтимор», мог покинуть территорию части. Об этом сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на источник.
Об этом: Воронежский «стрелок» мог покинуть территорию военной части — источник
Появились новые данные о возможном местонахождении солдата срочной службы Антона Макарова, подозреваемого в убийстве троих военнослужащих на территории военного аэродрома «Балтимор» в Воронеже 9 ноября.
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Солдат срочной службы, убивший троих сослуживцев на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже, задержан. Об этом сообщают источники в силовых органах, официально информация пока не подтверждена.
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Задержание рядового, подозреваемого в убийстве троих сослуживцев на аэродроме «Балтимор» в Воронеже 9 ноября, официально подтвердили в пресс-службе Западного военного округа.
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Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова, подозреваемый в убийстве троих военнослужащих был задержан в селе Землянск Семилукского района. Задержали беглеца оперуполномоченные ОП 5 УМВД России по Воронежу во главе с начальником розыска.
Рядового, убившего троих сослуживцев на территории военного аэродрома «Балтимор», задержали сотрудники полиции в Семилукском районе, в 50 км от города. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
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Инцидент в воинской части в Воронежской области, где солдат-срочник убил трёх сослуживцев, демонстрирует необходимость профилактики преступности в ВС РФ. Об этом в ходе совещания о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Нуждается также в профилактике и преступность в Вооруженных силах, в иных военизированных формированиях. Всякие криминальные действия типа сегодняшнего это тоже доказывают», — сказал Медведев.
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Опубликованы кадры задержания 20-летнего рядового, подозреваемого в убийстве троих военнослужащих на территории военного аэродрома «Балтимор».
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Подозреваемый в совершении убийства троих человек и в хищении оружия рядовой передан для производства дальнейших следственных действий военным следователям, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК 9 ноября.
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Во время ЧП на военном аэродроме в Воронеже погиб военнослужащий из Ингушетии. О гибели в ходе ссоры рядового Микаила Акталиева сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
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ЧП в Воронеже, где 20-летний рядовой Антон Макаров расстрелял сослуживцев, — это очередной повод обратить внимание на проблему оценки психологической пригодности юношей к службе в армии. Об этом говорят в правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга».