В Грузии оппозиция продолжает протестовать против итогов прошедших 31 октября парламентских выборов. 8 ноября в Тбилиси акция протеста состоялась у здания Центральной избирательной комиссии. Силовики применили против митингующих водомёты. В ответ сотрудников полиции забрасывали камнями. Лидеры протеста призвали сторонников вновь собраться 9 ноября. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Протест в Грузии

10:04 09.11.2020 Напомним, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». Они на протяжении нескольких дней выводят своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов. Читайте также: В Тбилиси силовики применили против протестующих водомёты

10:06 09.11.2020 Водомёты были применены полицией после попытки протестующих прорваться к зданию ЦИК, для чего они начали рушить спецзаграждения, установленные перед зданием. После применения водомётов из здания ЦИК вышли силовики и, подойдя к протестующим, начали с ними диалог. Читайте также: В Грузии силовики вновь применили водомёты для разгона демонстрантов

10:30 09.11.2020 Один из лидеров оппозиции, Александр Элисашвили обратился к протестующим с призывом «спокойно, мирно, организованно разойтись». Читайте также: Акция протеста оппозиции перед зданием ЦИК в Грузии завершилась

10:40 09.11.2020 После завершения в ночь с 8 на 9 ноября акции протеста возле Центральной избирательной комиссии Грузии в Тбилиси лидеры протеста призвали сторонников собраться на следующий день. Читайте также: В Тбилиси анонсировали проведение новой акции протеста

10:51 09.11.2020 Тбилисская неправительственная организация (НПО) «Институт исследования демократии» (DRI) осудила применение полицией силы при разгоне протестующих возле здания Центральной избирательной комиссии. Это заявление было опубликовано 9 ноября на странице организации в соцсети Facebook. Подробности в материале: В Грузии назвали «необоснованным» применение силы против протестующих

11:13 09.11.2020 Применение силы полицией при разгоне протестующих возле здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии было оправданно и адекватно сложившейся ситуации. Это заявление, как передает телеканал «Имеди», сделал один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе на брифинге. Об этом: В «Грузинской мечте» считают оправданным применение силы против митингующих

11:25 09.11.2020 Протестующие возле здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии нарушали правопорядок, и полиции пришлось применять силу. Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии, комментируя прошедшую в ночь с 8 на 9 ноября в Тбилиси акцию протеста. Читайте также: В МВД Грузии назвали обоснованным применение силы к протестующим

11:40 09.11.2020 Во время беспорядков, начавшихся в ходе акции протеста возле здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, пострадали 27 человек. Об этом, как передает телеканал «Мтавари архи», 9 ноября сообщил замглавы МВД Грузии Кахабер Сабанадзе на брифинге. Об этом: В Грузии в ходе акции протеста пострадали 27 человек — МВД

12:03 09.11.2020 Участник акции протеста возле Центральной избирательной комиссии Грузии в Тбилиси Георгий Хочолава обвинил правоохранителей, стоявших в оцеплении, в применении слезоточивого газа. Заявление он сделал 9 ноября в эфире телеканала «Мтавари архи». Подробности в материале: Протесты в Грузии: ОМОН обвинили в применении слезоточивого газа

12:14 09.11.2020 Кахабер Сабанадзе. Фото пресс-служба МВД Грузии

12:16 09.11.2020 После того как протестующие в Тбилиси начали прорываться к зданию Центральной избирательной комиссии Грузии, в отношении одного из лидеров партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии было заведено уголовное дело. Об этом, как сообщает агентство «Новости-Грузия», заявил секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на брифинге. Читайте также: В Грузии возбудили дело в отношении одного из лидеров партии ЕНД

12:28 09.11.2020 В правящей партии «Грузинская мечта» готовы начать переговоры с лидерами оппозиционных партий, которые выступают с протестами против итогов голосования на парламентских выборах. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 9 ноября заявил генеральный секретарь партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Об этом: В «Грузинской мечте» сообщили о готовности к диалогу с протестующими

13:37 09.11.2020 Комментируя прошедшую в ночь на 9 ноября в Тбилиси акцию протеста, народный защитник Грузии Нино Ломджария призвала власти страны и оппозицию начать переговоры. Читайте также: Омбудсмен Грузии призвала Тбилиси и оппозицию к деэскалации ситуации

13:37 09.11.2020 В Батуми вечером 9 ноября оппозиционные партии проведут митинг, который начнется одновременно с акцией протеста в Тбилиси. Об этом телеканалу «Мтавари архи» сообщил член партии «Единое национальное движение», бывший глава правительства Автономной Республики Аджария Леван Варшаломидзе. Об этом: В Батуми анонсировали проведение новой акции протеста

13:39 09.11.2020 Применение в Грузии водометов против протестующих в условиях пандемии осудила врач-кардиолог госпиталя в Нью-Йорке Нана Гегечкори. Читайте также: Врач из США назвала опасным применение водометов в Грузии в пандемию

14:07 09.11.2020 Уличные протесты, которые происходят в Грузии в последнее время, нужно переводить в правое русло и начать с представителями оппозиции переговоры. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 9 ноября сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария во время заседания координационного совета. Читайте также: Гахария о протестах в Грузии: «Альтернативы миру и демократии нет»

14:23 09.11.2020 Водомет во время разгона протестующих возле здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии применили против нарушителей порядка, а журналистов задело случайно. Такое заявление, как передает агентство Report, 9 ноября сделал замглавы МВД Грузии Кахабер Сабанадзе на брифинге. Читайте также: Водомет возле ЦИК Грузии против журналистов применили случайно — МВД

15:13 09.11.2020 Оппозиционные партии будут продолжать протесты, чтобы добиться назначения новых выборов, смены руководства Центральной избирательной комиссии и освобождения «политических заключенных». Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 9 ноября сообщил журналистам один из лидеров партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе. Подробности в материале: Лидер «Европейской Грузии» обнародовал требования протестующих

15:30 09.11.2020 Постоянные массовые акции протеста, которые проходят в Грузии с начала ноября, повлияют на рост темпов распространения коронавируса в стране. Об этом, как передает пресс-служба минздрава Грузии, 9 ноября сообщил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге. Об этом: Протесты в Грузии приведут к росту темпов распространения SARS-CoV-2 — врач

15:46 09.11.2020 Время проведения протестных митингов в Грузии с 9 ноября будет ограничено, так как введен запрет на нахождение в общественных местах в ночное время. Об этом, как передает агентство Report, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Об этом: Мэр Тбилиси напомнил протестующим о законе

16:02 09.11.2020 Акцию гражданского неповиновения объявило в Тбилиси движение «Позор». Объявление об этом было опубликовано 9 ноября на странице организации в соцсети Facebook. Об этом: В Тбилиси активисты объявили акцию гражданского неповиновения

17:07 09.11.2020 Представительница ОБСЕ и президент Грузии Саломе Зурабишвили. (сс) OSCE Parliamentary Assembly

19:24 09.11.2020 Протестующие в Грузии. Цитата из видео პროტესტი აჭარის მთავრობის სახლთან пользователя ТV 25. youtube.com

07:57 10.11.2020 Протестующие в Грузии. Цитата из видео ცესკოს შენობასთან აქციის მონაწილეების მიერ განხორციელებული ძალადობრივი ქმედებები — ბრიფინგი შსს-ში пользователя MULTIMEDIA GE. youtube.com

08:23 10.11.2020 Полиция Тбилиси задержала четверых участников акции гражданского неповиновения возле здания парламента Грузии ночью с 9 на 10 ноября. Об этом агентству «ИнтерпрессНьюс» сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Читайте также: В Тбилиси задержали четырех участников акции неповиновения

08:41 10.11.2020 Избирательный участок в Грузии. (сс) OSCE Parliamentary Assembly.

08:47 10.11.2020 Сотрудники полиции Тбилиси проводят идентификацию участников акции протеста, которые остались возле здания парламента Грузии в ночное время, и им грозит штраф за нарушение карантинного режима. Об этом говорится в заявлении, которое 9 ноября распространила пресс-служба МВД Грузии. Читайте также: В МВД Грузии напомнили участникам акций протеста о штрафах

09:17 10.11.2020 Министр иностранных дел Грузии Вахтанг Гомелаури 9 ноября провел встречу с иностранными послами и другими представителями дипломатического корпуса в связи с разгоном протестующих в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Читайте также: В МВД Грузии ответили на вопросы иностранных послов о разгоне протестующих

09:46 10.11.2020 Оппозиционные партии Грузии запланировали на 14 ноября новую протестную акцию. О этом, как сообщает агентство «Новости-Грузия», 9 ноября объявил один из лидеров партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия, выступая на протестном митинге возле здания парламента в Тбилиси на проспекте Руставели. Подробности в материале: В Грузии анонсировали новую протестную акцию

10:39 10.11.2020 Протестующие в Грузии. Цитата из видео ცესკოს შენობასთან აქციის მონაწილეების მიერ განხორციელებული ძალადობრივი ქმედებები — ბრიფინგი შსს-ში пользователя MULTIMEDIA GE. youtube.com.

11:37 10.11.2020 Протестующим возле здания парламента Грузии не позволили пронести дрова к месту проведения акции в целях безопасности. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», сообщил журналистам глава департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе. Читайте подробнее: В МВД Грузии объяснили, почему не позволили пронести дрова протестующим

11:54 10.11.2020 Избирательный участок в Грузии. (сс) OSCE Parliamentary Assembly

12:19 10.11.2020 Сотрудники полиции Тбилиси выписали участникам акции неповиновения, проходившей возле парламента Грузии в ночь на 10 ноября, штрафы в размере 2000 лари (около $600 по курсу) за нарушение карантинного режима. Об этом телеканалу «Мтавари архи» рассказал один из лидеров партии «Лело для Грузии» Каха Кожоридзе. Об этом: В Тбилиси оштрафовали участников акции неповиновения

13:04 10.11.2020 Один из лидеров партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе обратился к остальным оппозиционным партиям с призывом вместо протестной деятельности перейти к переговорам с властями. Это заявление 10 ноября опубликовал телеканал Formula News. Подробности в материале: Лидер ЕНД призвал политические партии перейти от протестов к переговорам

13:47 10.11.2020 Ника Мелия среди протестующих на Руставели. facebook.comNika.Melia5

14:29 10.11.2020 Партия «Европейская Грузия» не будет отказываться от проведения протестов в дальнейшем, несмотря на призыв председателя партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григола Вашадзе. Об этом телеканалу Formula News рассказал один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия. Читайте подробнее: В «Европейской Грузии» ответили на призыв лидера ЕНД прекратить протесты

14:46 10.11.2020 Заявление председателя партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григола Вашадзе с призывом к оппозиции в Грузии прекратить протесты и перейти к переговорам с властями было не согласовано политсоветом и не является позицией партии. Об этом, 10 ноября сообщила член ЕНД, экс-министр образования Грузии Хатия Деканоидзе на своей странице в соцсети Facebook. Читайте также: Протесты в Грузии: в ЕНД отреагировали на заявление Вашадзе

15:25 10.11.2020 Председатель партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе заявил, что оппозиция должна продолжать протесты, но искать возможность с помощью переговоров договориться о проведении новых выборов. Об этом говорится в комментарии, который лидер ЕНД 10 ноября разметил на своей странице в соцсети Facebook после того, как ранее призвал прекратить протесты. Подробности в материале: Лидер ЕНД объяснил свой призыв к партиям Грузии прекратить протесты

15:47 10.11.2020 Оппозиционные партии Грузии должны прекратить выдвигать условия начала переговоров с властями, так как данная позиция противоречит призывам «международных партнеров». Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 10 ноября заявил журналистам исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Подробности в материале: В «Грузинской мечте» пригрозили «жестким ответом» оппозиции за ультиматум

16:03 10.11.2020 Правящая партия «Грузинская мечта» начнет переговоры с оппозиционными партиями только после того, как они признают результаты прошедшего голосования на выборах в парламент Грузии. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 10 ноября после встречи с представителями ОБСЕ сказал журналистам спикер парламента страны Арчил Талаквадзе. Об этом: В «Грузинской мечте» назвали условие для переговоров с оппозицией

16:26 10.11.2020 Протестующие в Грузии. Цитата из видео МВД Грузии. facebook. comMIAofGeorgia

18:25 10.11.2020 Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при правительстве Грузии планирует рассмотреть дополнительный пакет точечных ограничений, чтобы снизить темпы распространения вируса. Совет еще раз подчеркнул важность и необходимость точного выполнения установленных правил, в том числе ношение масок и соблюдение дистанции. Отмечалось, что это касается и политических процессов, сообщает 10 ноября Sputnik Грузия.

19:54 10.11.2020 Полиция Грузии продолжает мониторинг соблюдения правил и рекомендаций по предотвращению распространения коронавируса. police. ge

19:54 10.11.2020 Протестующие в Грузии. Цитата из видео МВД Грузии. facebook. comMIAofGeorgia

20:45 10.11.2020 По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, на сегодняшний день пересчитаны результаты парламентских выборов на 39 избирательных участках, в большинстве из них данные остались без изменений, а некоторые уточнены, что уже отражено в решении избирательных комиссий. Всего в процессе подсчета голосов было затронуто около 24 500 избирателей и соответствующее количество голосов, сообщает Sputnik — Грузия.

21:47 10.11.2020 Орудия протестующих. Цитата из видео МВД Грузии. facebook. comMIAofGeorgia