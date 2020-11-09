На Украине считают почти выполненными условия «Нормандского саммита»
Киев, 9 ноября, 2020, 08:37 — ИА Регнум. Украина почти выполнила договорённости, достигнутые в ходе встречи лидеров «Нормандской четвёрки» в Париже в 2019 году. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников 7 ноября в интервью «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).
Он напомнил, что 9 декабря 2019 года в Париже был утверждён план действий, касавшийся Донбасса, а также предположил, что президент Украины Владимир Зеленский выделял год на выполнение договорённостей.
По его словам, Трёхсторонняя контактная группа (ТКГ) определила четыре новых участка для разведения сил и 19 участков для разминирования территории, также в конце 2020 года планируется открытие двух пунктов пропуска между Украиной и Донбассом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе президента Украины рассказали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал Зеленского в желании как можно скорее провести встречу лидеров «Нормандской четвёрки».