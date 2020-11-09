Киев, 9 ноября, 2020, 08:37 — ИА Регнум. Украина почти выполнила договорённости, достигнутые в ходе встречи лидеров «Нормандской четвёрки» в Париже в 2019 году. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников 7 ноября в интервью «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

Kremlin.ru Встреча в «нормандском формате»

Он напомнил, что 9 декабря 2019 года в Париже был утверждён план действий, касавшийся Донбасса, а также предположил, что президент Украины Владимир Зеленский выделял год на выполнение договорённостей.

«Меня спросили журналисты, что имел в виду президент Зеленский, когда говорил, что он берёт год. Я говорил, что, наверное, по моему мнению, в том числе договорившись 9 декабря с лидерами «нормандского формата» об определённом плане действий, который выписан в Парижском саммите, мы берём год на то, чтобы его реализовать. И мы почти его реализовали», — сказал Резников.

По его словам, Трёхсторонняя контактная группа (ТКГ) определила четыре новых участка для разведения сил и 19 участков для разминирования территории, также в конце 2020 года планируется открытие двух пунктов пропуска между Украиной и Донбассом.

«Если перечислить договорённости в Париже, то можно сказать, что стороны выполнили. И это является основанием для новой встречи», — считает чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе президента Украины рассказали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал Зеленского в желании как можно скорее провести встречу лидеров «Нормандской четвёрки».