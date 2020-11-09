Ханты-Мансийск, 9 ноября, 2020, 08:32 — ИА Регнум. В Югре с 9 ноября на дистанционный формат обучения перешли 150 школ и 3200 классов. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Напомним, в Ханты-Мансийском автономном округе с 9 ноября на дистанционное обучение переведены учащиеся 6−11-х классов школ с численностью учеников, превышающей проектную мощность в 1,5 и более раза, а также тех образовательных организаций, где в течение последних 30 дней диагностирован COVID-19 у персонала.

Для выпускников будут организованы практические занятия по специальным графикам. В налаживании удалённой коммуникации между школой и учеником помогут студенты, получающие педагогическое образование. Будущие педагоги также помогут с выполнением домашних заданий и консультированием школьников по изучаемым предметам.

Для учащихся 1−5-х классов в целом остаётся очный формат преподавания. В колледжах и вузах с 9 по 30 ноября лекции будут проводиться в режиме онлайн, а практические занятия — очно с разведением потоков студентов по разным аудиториям.