Москва, 9 ноября, 2020, 08:31 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выберет нового капитана команды. Об этом 9 ноября сообщает «Спорт-Экспресс».

Andy03 Футбольный мяч

В ноябре сборная России сыграет три матча — со сборными Турции и Сербии в рамках отборочного турнира Лиги наций, а также контрольный поединок с командой Молдавии.

Ранее Черчесов сообщил, что Артём Дзюба, который был капитаном команды, не будет вызван на сборы команды в ноябре. Также он лишён капитанской повязки. Причиной стало скандальное видео с участием футболиста.