Москва, 9 ноября, 2020, 08:28 — ИА Регнум. Правила оформления незначительных ДТП в России могут скорректировать из-за случаев, когда люди гибнут при наезде на стоящие машины. Об этом пишет 9 ноября издание «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

ДТП

Трагическими инцидентами на дорогах обеспокоены власти Москвы. Аварий, связанных с наездом на стоящие автомобили, в столице произошло 235 с начала года, при этом погибли 36 человек. В Московской области — 40 погибших.

Статистику таких смертей изучат в ближайшее время. Порядок оформления аварий скорректируют, если доля погибших превышает 10% от общего числа жертв ДТП в столице.

В ЦОДД Москвы полагают, что из-за плотного трафика «статистически неизбежен» наезд на стоящий на трассе автомобиль. При этом водитель, как указано в ПДД, должен после аварии остановиться. Европротокол позволяет убрать машину с дороги при мелких ДТП, но водители зачастую опасаются это делать.

Руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский уверен: изменения в ПДД нужны. Если пострадавших в ДТП нет, водители должны доехать до безопасного места и там договариваться.

«Поправки нужны и в КоАП, необходимо разделить случаи, когда две машины друг друга «чиркнули» и когда человек умышленно уехал, сбив человека», — считает эксперт.