Москва, 9 ноября, 2020, 08:14 — ИА Регнум. Похолодание, которое придет на европейскую часть России в начале нынешней недели, продлится как минимум до окончания текущей семидневки. Об этом 9 ноября рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

ASSY Холод

«Холодные воздушные массы приходят в начале недели. И такая ситуация будет длиться долго. В течение всей недели будет такой характер погоды на европейской части России», — приводит его слова ТАСС.

При этом, как указал синоптик, несмотря на то, что такое похолодание воздуха покажется сильным и резким, такая температура воздуха является соответствующей климатической норме.

«Не стоит предаваться сильно печали, температура будет около нормы. Именно такой она и должна быть. И именно в этот период, по климату, температуры становятся отрицательными. Но, конечно, это будет восприниматься тяжело после теплого периода», — отмети Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в течение нынешней недели в столице России ожидается повышенное по сравнению с нормой атмосферное давление без осадков.