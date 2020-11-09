Оренбург, 9 ноября, 2020, 07:36 — ИА Регнум. В Оренбурге 17 ноября установят мемориальную доску в честь Яна Френкеля. Мероприятие приурочат к 100-летию со дня рождения выдающегося советского композитора, народного артиста СССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в сообщили в Оренбургском благотворительном фонде «Евразия», являющемся инициатором установки памятного знака.

Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» Ян Френкель

Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» Дом Яна Френкеля

Он появится на доме №57 по улице 9-го Января. В это здание осенью 1941 года приехал из занятого фашистами Киева студент третьего курса консерватории Ян Френкель. Скрипача приняли в джазовый оркестр, который играл в кинотеатре «Октябрь» на улице Советской. Для молодого человека почти двухметрового роста голод и холод станут, по его собственным словам, самыми пронзительными воспоминаниями чкаловской эвакуации. В начале 1942 года Френкель поступит в Чкаловское артиллерийское зенитное училище. Здесь, в Оренбурге, появится и первая созданная им песня «Шел пилот по переулку».

В конце 1943 года Яна Френкеля отправляют на фронт, а после тяжелого ранения признают негодным к воинской службе. Вернувшись в Оренбург, Френкель поступает в концертно-эстрадное бюро, которое будет давать концерты в госпиталях, на предприятиях, в воинских частях. Играя на скрипке, Ян Френкель осваивает игру на фортепиано, аккордеоне и одновременно начинает сочинять музыку. Великую Отечественную войну он закончит на фронте в составе военного оркестра.

Всесоюзная слава композитора-песенника придет к Френкелю в 60-е годы с песней «Годы» на слова Марка Лисянского. Он создаст очень много песен и музыки к кинофильмам, а его визитной карточкой станут знаменитые «Журавли» на стихи Расула Гамзатова.