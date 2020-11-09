Чита, 9 ноября, 2020, 07:34 — ИА Регнум. В Забайкальском крае значительно похолодало, на дороги региона и краевого центра, Читы, вышла снегоуборочная техника. Как сообщает сегодня, 9 ноября, официальный телеграм-канал городской мэрии, от наледи очищен Молоковский тракт.

Пресс-центр мэрии Читы Чита. Молоковский тракт очищен от наледи

Силами МП ДМРСУ лёд засыпан песком, а также прокопана канава для отвода ключевой воды в сторону. Утром, в четыре часа, дорогу вновь подсыпали.

Пресс-центр мэрии Читы Забайкалье в снегу

«Дорога стала намного безопаснее, но тем не менее водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения», — подчеркнул глава администрации Ингодинского района города Читы Михаил Шибаев.

Пресс-центр мэрии Читы Чита. Молоковский тракт очищен от наледи

Как уже сообщало ИА REGNUM, снег с мокрым снегом накрыли Читу в середине октября. К примеру, 20 октября 2020 года в Чите прошел дождь с мокрым снегом. Порывы ветра при этом достигали 20 метров в секунду.